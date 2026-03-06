Serie C: il Benevento vede la B. E’ suo lo scontro diretto con il Catania. Risultati e classifica

Le battute d’arresto con le squadre di bassa classifica e il doppio scontro diretto con Salernitana e Benevento che ha prodotto un solo punto, hanno fatto si che il Catania di Mimmo Toscano molto probabilmente dica addio ai sogni di gloria e lasci strada ai giallorossi per la promozione diretta in B. Perdono anche i granata di Serse Cosmi a dimostrazione che il cambio tecnico c’entrava poco con il rendimento della squadra, mentre prosegue la sua regolare marcia il Cosenza, adesso terzo. A picco il Trapani che dopo l’ennesimo deferimento perde ancora e scivola pericolosamente in zona play out.

I risultati della giornata

Casarano – Siracusa 1-1

Giugliano – Monopoli 2-0

Latina – Sorrento 2-0

Picerno – Atalanta U23 1-1

Altamura – Foggia 1-0

A. Cerignola – Trapani 4-2

Benevento – Catania 2-1

Casertana – Salernitana 1-0

Crotone – Cavese 2-0

Potenza – Cosenza 1-4

La classifica

Benevento 70

Catania 60

Cosenza 53

Salernitana 51

Casertana 49

Crotone 48

A. Cerignola 45

Monopoli 44

Casarano 40

Altamura 40

Potenza 37

Atalanta U23 35

Sorrento 33

Latina 32

Cavese 31

Picerno 31

Giugliano 28

Trapani 28

Foggia 22

Siracusa 21