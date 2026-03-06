Serie C: il Benevento vede la B. E’ suo lo scontro diretto con il Catania. Risultati e classifica
Crollo Trapani in piena zona play out, balzo in graduatoria del Cosenza
06 Marzo 2026 - 11:04 | Redazione
Le battute d’arresto con le squadre di bassa classifica e il doppio scontro diretto con Salernitana e Benevento che ha prodotto un solo punto, hanno fatto si che il Catania di Mimmo Toscano molto probabilmente dica addio ai sogni di gloria e lasci strada ai giallorossi per la promozione diretta in B. Perdono anche i granata di Serse Cosmi a dimostrazione che il cambio tecnico c’entrava poco con il rendimento della squadra, mentre prosegue la sua regolare marcia il Cosenza, adesso terzo. A picco il Trapani che dopo l’ennesimo deferimento perde ancora e scivola pericolosamente in zona play out.
I risultati della giornata
Casarano – Siracusa 1-1
Giugliano – Monopoli 2-0
Latina – Sorrento 2-0
Picerno – Atalanta U23 1-1
Altamura – Foggia 1-0
A. Cerignola – Trapani 4-2
Benevento – Catania 2-1
Casertana – Salernitana 1-0
Crotone – Cavese 2-0
Potenza – Cosenza 1-4
La classifica
Benevento 70
Catania 60
Cosenza 53
Salernitana 51
Casertana 49
Crotone 48
A. Cerignola 45
Monopoli 44
Casarano 40
Altamura 40
Potenza 37
Atalanta U23 35
Sorrento 33
Latina 32
Cavese 31
Picerno 31
Giugliano 28
Trapani 28
Foggia 22
Siracusa 21