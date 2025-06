Serie C: arrivano i primi ok dalla Covisoc per quelle società ritenute a rischio

Nonostante i rumors e le voci insistenti degli ultimi giorni, si profila sempre più la possibilità di un ok generale per tutte quelle società che hanno presentato documentazione necessaria per ottenere il si all’iscrizione per il prossimo campionato. Tranne Lucchese, Brescia e Spal, una alla volta le società più discusse stanno pubblicando le note ricevute dalla Covisoc:

La nota dell’Ascoli

“In data odierna la Co.Vi.So.C., dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall’Ascoli Calcio, ha concesso la Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2025/26. – si legge nella nota del Picchio – Anche la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, analizzata la documentazione prodotta dall’Ascoli relativa allo stadio Cino e Lillo Del Duca, ha concesso la Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2025/26”.

La nota pubblicata da “Il Piccolo”

“La Triestina è ufficialmente iscritta alla serie C. La società alabardata ha infatti ricevuto comunicazione dalla Covisoc, la Commissione di vigilanza sulle società di calcio, che la domanda presentata la scorsa settimana ha tutti i crismi della regolarità e pertanto l’Unione ha diritto di prendere parte al prossimo campionato di Lega Pro. Campionato che vedrà l’Unione partire con 9 punti di penalizzazione”.

Anche il Rimini ha ottenuto l’ok dalla Covisoc riguardo la documentazione presentata e quindi verrà regolarmente iscritto al prossimo campionato. La società ha deciso di non dare comunicazioni ufficiali, diversamente da altre squadre.

Di seguito anche i comunicati delle altre società:

La nota della Casertana

“La Casertana FC comunica di aver ottenuto la Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di serie C 2025/26. In data odierna, infatti, la Covisoc, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla società, ha espresso parere positivo alla domanda di iscrizione. Stesso parere anche da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi”.

La nota del Siracusa

“Siracusa Calcio 1924 rende noto che, in data odierna, la Co.Vi.So.C e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi hanno espresso parere favorevole in merito al rilascio della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di Serie C NOW per la stagione 2025/26”.

Iscritto anche il Foggia

“La Commissione di Vigilanza delle società di calcio, ha esaminato la documentazione prodotta dalla società rossonera e quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e “ha ritenuto che, allo stato degli atti, risultano integrati i criteri legali ed economico-finanziari di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025 e non sussistono motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C”.

La nota del Bra

“A.C. Bra S.r.l. ufficialmente iscritto alla Serie C 2025/2026. La Covisoc ha esaminato la documentazione societaria presentata e quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico. La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha esaminato l’istanza di deroga per svolgere l’attività allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante. Confermato, per il Bra, l’ottenimento della Licenza Nazionale 2025/2026“.