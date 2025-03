Serie C: esclusione Taranto e penalizzazione Messina. Come cambia la classifica

Curioso in testa. Le prime due avevano perso in campionato con i pugliesi. A diverse squadre tolti sei punti

Nel pomeriggio sono arrivate le decisioni sul Taranto, escluso e il Messina, penalizzato di quattro punti. In virtù di questo ci sono state delle variazioni in classifica con il dato più curioso che riguarda le prime due, Cerignola e Avellino, entrambe sconfitte in campionato dalla compagine pugliese e quindi con posizioni invariate. E’ andata peggio a diverse altre formazioni che si sono viste private di ben sei punti.

La vecchia classifica

A. Cerignola 60; Avellino 55; Monopoli 52; Benevento 49, Potenza 47; Crotone 46; Giugliano 44; Trapani 42; Picerno e Catania 41; Sorrento 39; Cavese, Foggia e Juventus N.G. 36; Altamura 35; Latina 31; Casertana 28; Messina 25; Turris 6; Taranto -6

La nuova classifica

Audace Cerignola 60; Avellino 55; Monopoli 49; Benevento 46; Potenza 44; Crotone 43; Giugliano, Trapani, Picerno e Catania (-1) 38; Sorrento 35; Cavese e Juventus Next Gen 33; Foggia 30; Team Altamura 29; Latina 27; Casertana 22; Messina 15 (-4); Turris 5 (-11)