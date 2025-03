Serie C: Messina, penalizzazione e crollo in classifica. Intanto spunta l’interesse di Ferrero

Giornata turbolenta in casa Messina dopo la penalizzazione abbondantemente prevista (-4) e il crollo in classifica. Ma spuntano anche nuove ipotesi riguardo l’interessamento verso la società peloritana e tra queste anche quella dell’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: “Nel futuro dell’ACR Messina, club che quest’oggi è stato penalizzato di quattro punti dal Tribunale Federale Nazionale per alcune inadempienze amministrative da parte della nuova proprietà, potrebbe esserci Massimo Ferrero. Lo riferisce l’edizione on line della Gazzetta del Sud spiegando che l’ex presidente della Sampdoria è stato contattato nei giorni scorsi da alcuni soggetti a lui vicini, muovendo i primi passi per valutare le condizioni d’acquisto del club.

Leggi anche

Per prima cosa Ferrero è al lavoro per capire se sussiste la volontà imminente degli attuali soci – la Aad Invest e Pietro Sciotto – di cedere le proprie quote dopo il passaggio a vuoto che ha visto il mancato pagamento, non solo dei contributi, ma anche della prima rata per l’acquisto dell’80% del pacchetto azionario da parte del gruppo guidato da Doudou Cissè. Ferrero avrebbe inoltre comunicato informalmente la propria volontà di subentrare alla guida del club peloritano al sindaco della città Federico Basile. La palla ora passa all’attuale proprietà che dovrà decidere se rilanciare la sua azione, saldando quanto deve, oppure passare la mano a pochi mesi dal suo subentro all’ex numero uno Sciotto.

Non sarebbe però l’unico soggetto interessato al club giallorosso con almeno altri due imprenditori o gruppi che sarebbero alla finestra in attesa dell’evolversi della situazione. Tutti con l’obiettivo di evitare il fallimento e mantenere vivo il calcio a Messina pur senza sapere se il club riuscirà o meno a evitare la retrocessione sul campo”. La notizia è riportata da TMW.