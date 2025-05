Serie C, ancora guai per il Foggia: la società in amministrazione giudiziaria

La permanenza in serie C ottenuta grazie al doppio confronto vinto contro il Messina, ma in casa Foggia le acque sono più che agitate e il futuro decisamente incerto. L’addio del presidente Canonico, i debiti, la certa penalizzazione per la prossima stagione e gli ultimi avvenimenti non incoraggiano eventuali investitori, così come riporta TuttoC: “Le notizie delle scorse ore non invogliano certo a imbarcarsi in questa avventura visto che nella giornata di ieri ci sono stati quattro arresti e cinquantadue daspo. Le indagini della Polizia di Stato hanno infatti portato alla luce una serie di atti criminali indirizzati all’ex proprietario e ad alcuni tesserati del club. Le motivazioni sarebbero legate al mettere pressione a Canonico riguardo la messa in vendita della società dopo il rifiuto di quest’ultimo di concedere ai suddetti criminali la gestione di accrediti e sponsorizzazioni del Foggia Calcio.

Gli atti sarebbero iniziati il 18 Giugno 2023 con colpi di fucile diretti alla vettura del capitano, proseguendo poi con la collocazione di una bomba rudimentale piazzata vicino alla macchina dell’allora vicepresidente Emanuele Canonico. In più sono anche stati sventati due attentati ad altre vetture di importanti dirigenti.

Sulla base di tutto ciò il Tribunale di Bari ha deciso di adottare il provvedimento di amministrazione giudiziaria per quanto concerne la società del Foggia Calcio. Una sorta di inedito per il mondo del calcio, che getta un’ombra lunga su una piazza sempre più funestata”.