Serie C girone C: tutti i verdetti. Risultati e classifica finale

Si è conclusa la stagione regolare per quello che riguarda il campionato di serie C. Il girone C è quello che ha fatto maggiormente discutere per le clamorose crisi finanziarie che hanno colpito due società su tutte come Turris e Taranto escluse anzitempo e altre come Messina e Foggia che oggi si trovano a dover disputare il play out per salvare la categoria. L’Avellino, non sazio, vince anche dopo aver ottenuto la matematica promozione in serie B. Fuori dai play off il Trapani.

I risultati

Giugliano – Benevento 1-2

Trapani – Casertana 0-1

Potenza – Catania 1-2

Picerno – Foggia 0-0

Messina – Juventus N.G. 2-1

Cerignola – Latina 1-0

Cavese – Sorrento 1-0

Avellino – Altamura 2-1

La classifica

Avellino 75 (promosso in serie B)

Cerignola 67

Monopoli 57

Crotone 54

Catania 53

Benevento 52

Potenza 49

Pixcerno 48

Juventus N.G. 44

Giugliano 43

Trapani 41

Cavese 41

Altamura 37

Sorrento 35

Latina 34

Casertana 32

Foggia 31 (spareggio play out)

Messina 25 (spareggio play out)

Al primo turno dei play off si affrontano le squadre classificate dal quinto al decimo posto