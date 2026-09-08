Serie C girone C: non molla il trio di testa, precipita il Cosenza, è crisi profonda. La classifica
Primi punti per il Savoia, Scafatese salvata da Volpicelli
08 Settembre 2026 - 10:32 | Redazione
Terza giornata di campionato in serie C. Arrivano conferme dall’inedito trio di testa, mentre ancora senza vittorie la Salernitana fermata in casa dalla Cavese, convincente invece il successo del Catania contro un Cosenza in piena crisi. La Scafatese salvata da Volpicelli a tempo quasi scaduto.
I risultati della giornata
Crotone – Barletta 2-2
Bari – Casarano 1-0
Giugliano – Sorrento 0-2
Potenza – Monopoli 1-0
Salernitana – Cavese 1-1
Altamura – Savoia 0-2
Casertana – Scafatese 2-2
Foggia – A. Cerignola 0-2
Catania – Cosenza 4-0
Picerno – Inter U23 4-1
La classifica
Picerno, Potenza, Sorrento 9; A. Cerignola, Bari 6; Casertana, Barletta 5; Cavese, Altamura, Foggia, Inter U23 4; Catania, Savoia, Monopoli, Casarano 3; Salernitana, Scafatese 2; Giugliano 1; Cosenza ; Crotone -5
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