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Serie C girone C: non molla il trio di testa, precipita il Cosenza, è crisi profonda. La classifica

Primi punti per il Savoia, Scafatese salvata da Volpicelli

08 Settembre 2026 - 10:32 | Redazione

Guarascio Cosenza

Terza giornata di campionato in serie C. Arrivano conferme dall’inedito trio di testa, mentre ancora senza vittorie la Salernitana fermata in casa dalla Cavese, convincente invece il successo del Catania contro un Cosenza in piena crisi. La Scafatese salvata da Volpicelli a tempo quasi scaduto.

I risultati della giornata

Crotone – Barletta 2-2

Bari – Casarano 1-0

Giugliano – Sorrento 0-2

Potenza – Monopoli 1-0

Salernitana – Cavese 1-1

Altamura – Savoia 0-2

Casertana – Scafatese 2-2

Foggia – A. Cerignola 0-2

Catania – Cosenza 4-0

Picerno – Inter U23 4-1

La classifica

Picerno, Potenza, Sorrento 9; A. Cerignola, Bari 6; Casertana, Barletta 5; Cavese, Altamura, Foggia, Inter U23 4; Catania, Savoia, Monopoli, Casarano 3; Salernitana, Scafatese 2; Giugliano 1; Cosenza ; Crotone -5

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