Serie C, gir. C: la Ternana ricorda la Reggina, il Bari costretto ancora ad inseguire. Risalita del Catanzaro

Il riscatto dopo la grande delusione della passata stagione. La Ternana domina il suo girone nel campionato di serie C, seppur in campo fino al momento per dieci volte, diversamente da quanto hanno fatto tante altre squadre per i soliti problemi legati al covid e quindi con diverse gare da recuperare. Rimane comunque un bottino importante quello conquistato dalla compagine di Lucarelli che, proprio ad inizio stagione, per una mancata vittoria, aveva fatto riferimento alla Reggina della passata stagione.

I risultati della giornata numero dieci

Monopoli – Viterbese 1-1

Ternana – V. Francavilla 1-0

Foggia – Turris 2-2

Catanzaro – Teramo 1-0

Paganese – Avellino 1-1

Casertana – Vibonese rinv.

Potenza – Bari 1-4

Juve Stabia – Palermo oggi ore 15

Catania – Bisceglie rinv.

La classifica dopo dieci giornate

Ternana 24

Bari 20

Teramo 17

Catanzaro 15

Avellino 15

Turris 15

Juve Stabia 13

Foggia 10

Paganese 10

Vibonese 9

Catania (-2) 9

Monopoli 9

Potenza 9

V. Francavilla 8

Bisceglie 7

Viterbese 7

Casertana 6

Cavese 5

Palermo 3