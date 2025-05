Serie C, ex Reggina: Toscano vince ma va fuori, impresa per Stellone. I risultati

Giornata di grandissime emozioni e tanti gol. Rimangono adesso in otto per un posto

Si è conclusa con le partite di ritorno, la prima fase nazionale dei play off di serie C. L’Atalanta Under 23, secondo pronostico visto il risultato dell’andata, nonostante la sconfitta, accede al secondo turno, impresa di Stellone che nella sfida con il Rimini vince e si era trovato addirittura in vantaggio per 3-0 dopo trentacinque minuti. Una partita pazzesca con tanti gol e molte emozioni, ai padroni di casa bastava anche un pari. Fuori il Catania di Mimmo Toscano nonostante la vittoria a Pescara. Avanti anche il Crotone, salvato da un fuorigioco dopo il terzo gol dei padroni di casa.

Giovedi il sorteggio, con il Pescara che come testa di serie raggiunge Vicenza, Ternana e Audace Cerignola.

Primo Turno Fase Nazionale dei playoff

Gare di ritorno

Pescara – Catania 1-2

Feralpisalo – Crotone 2-1

Monopoli – Giana Erminio 1-3

Rimini – Vis Pesaro 3-4

Torres – Atalanta U23 2-1

I risultati della gare d’andata

Atalanta U23 – Torres 7-1

Giana Erminio – Monopoli 3-1

Catania – Pescara 0-1

Crotone – Feralpisalò 3-1

Vis Pesaro – Rimini 1-1