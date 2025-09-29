Serie C: la scalata del Cosenza, altra frenata del Catania. I risultati e la classifica

La settima giornata del campionato di serie C, che si dovrà concludere con altre due gare (Giugliano-Sorrento e Picerno-Foggia), ha segnato un’altra frenata della Salernitana, il terzo pareggio consecutivo per il Catania e la conferma di un Cosenza in piena crescita. Prima sconfitta per il Trapani in casa della nuova capolista Benevento.

I risultati della giornata

Potenza – Atalanta U23 1-0

Benevento – Trapani 2-0

Casarano – Salernitana 2-2

Crotone – Casertana 0-1

A. Cerignola – Catania 0-0

Latina – Altamura 0-0

Siracusa – Cosenza 0-1

Monopoli – Cavese 0-2

La classifica

Benevento 16

Salernitana 16

Catania 12

Cosenza 12

Casarano 12

Crotone 11

Potenza 11

Casertana 11

Monopoli 11

A. Cerignola 10

Latina 8

Altamura 7

Picerno 6

Foggia 6

Giugliano 5

Cavese 5

Trapani 4

Atalanta U23 4

Sorrento 3

Siracusa 3