Serie C: la scalata del Cosenza, altra frenata del Catania. I risultati e la classifica
Prima sconfitta per il Trapani, balza in vetta il Benevento
29 Settembre 2025 - 09:04 | Redazione
La settima giornata del campionato di serie C, che si dovrà concludere con altre due gare (Giugliano-Sorrento e Picerno-Foggia), ha segnato un’altra frenata della Salernitana, il terzo pareggio consecutivo per il Catania e la conferma di un Cosenza in piena crescita. Prima sconfitta per il Trapani in casa della nuova capolista Benevento.
I risultati della giornata
Potenza – Atalanta U23 1-0
Benevento – Trapani 2-0
Casarano – Salernitana 2-2
Crotone – Casertana 0-1
A. Cerignola – Catania 0-0
Latina – Altamura 0-0
Siracusa – Cosenza 0-1
Monopoli – Cavese 0-2
La classifica
Benevento 16
Salernitana 16
Catania 12
Cosenza 12
Casarano 12
Crotone 11
Potenza 11
Casertana 11
Monopoli 11
A. Cerignola 10
Latina 8
Altamura 7
Picerno 6
Foggia 6
Giugliano 5
Cavese 5
Trapani 4
Atalanta U23 4
Sorrento 3
Siracusa 3