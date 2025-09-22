Serie C: il Catania non riesce più a vincere, vola la Salernitana. Risultati e classifica
Ancora nessun punto per la matricola Siracusa
22 Settembre 2025 - 10:06 | Redazione
La Salernitana va avanti e va soprattutto oltre le contestazioni dei suoi tifosi nei confronti della società. La squadra continua a vincere e dopo cinque giornate si trova in vetta alla classifica a punteggio pieno. Non riesce invece più a farlo il Catania di Toscano che dopo la batosta di Cosenza, si ferma sul pari in casa con il Sorrento. Punto esterno del Cosenza, mentre prova a tenere il passo della capolista il Benevento. Siracusa sempre più giù, ultimo in classifica a quota zero.
I risultati della giornata
A. Cerignola – Foggia 0-0
Casertana – Cosenza 1-1
Catania – Sorrento 0-0
Crotone – Siracusa 2-0
Latina – Monopoli 0-1
Altamura – Trapani 1-1
Casarano – Cavese 3-0
Benevento – Atalanta U23 2-0
Giugliano – Salernitana 1-2
Potenza – Picerno 2-0
La classifica
Salernitana 15
Benevento 12
Catania 10
Casarano 10
Monopoli 10
Crotone 8
Potenza 8
Casertana 7
Cosenza 6
A. Cerignola 6
Giugliano 5
Picerno 5
Altamura 5
Foggia 5
Atalanta U23 4
Latina 4
Trapani (-8) 3
Sorrento 2
Cavese 2
Siracusa 0