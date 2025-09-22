City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Serie C: il Catania non riesce più a vincere, vola la Salernitana. Risultati e classifica

Ancora nessun punto per la matricola Siracusa

22 Settembre 2025 - 10:06 | Redazione

Mimmo Toscano Reggina

La Salernitana va avanti e va soprattutto oltre le contestazioni dei suoi tifosi nei confronti della società. La squadra continua a vincere e dopo cinque giornate si trova in vetta alla classifica a punteggio pieno. Non riesce invece più a farlo il Catania di Toscano che dopo la batosta di Cosenza, si ferma sul pari in casa con il Sorrento. Punto esterno del Cosenza, mentre prova a tenere il passo della capolista il Benevento. Siracusa sempre più giù, ultimo in classifica a quota zero.

Leggi anche

I risultati della giornata

A. Cerignola – Foggia 0-0

Casertana – Cosenza 1-1

Catania – Sorrento 0-0

Crotone – Siracusa 2-0

Latina – Monopoli 0-1

Altamura – Trapani 1-1

Casarano – Cavese 3-0

Benevento – Atalanta U23 2-0

Giugliano – Salernitana 1-2

Potenza – Picerno 2-0

La classifica

Salernitana 15

Benevento 12

Catania 10

Casarano 10

Monopoli 10

Crotone 8

Potenza 8

Casertana 7

Cosenza 6

A. Cerignola 6

Giugliano 5

Picerno 5

Altamura 5

Foggia 5

Atalanta U23 4

Latina 4

Trapani (-8) 3

Sorrento 2

Cavese 2

Siracusa 0

Reggio Calabria Calcio