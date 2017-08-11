La Fip Calabria ha annunciato le modalità di svolgimento del campionato di serie C silver per la stagione agonistica 2017-18. Si parte con il classico girone all’italiana con gare di andata e ritorno. La seconda parte sarà caratterizzata da una fase ad orologio. La prima classificata potrà giocare in casa contro le quattro squadre che seguono e andrà a sfidare a domicilio le altre tre. I punti ottenuti nelle due fasi saranno sommati tra loro e verrà stilata la classifica per l’accesso alla fase playoff e playout.

Playoff e finale al meglio delle cinque gare

Le squadre classificate dal 1° al 4° posto si sfideranno sin dalle semifinali in sfide al meglio delle cinque gare, con le prime due ed eventuale gara 5 in casa della meglio piazzata. L’atto finale della competizione torna dopo molti anni al meglio delle 5 gare.

Sarà una formula molto avvincente nonostante il numero limitato di formazioni iscritte. Come nella scorsa stagione la squadra che si laureerà campione sarà ammessa alla successiva fase nazionale per la promozione in serie B. Il direttore sportivo Nando Fusto ha così commentato la formula del campionato: