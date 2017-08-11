Una serie C silver molto intrigante: DS Fusto: ‘I playoff un vero spettacolo’
Girone all'italiana, fase ad orologio e finale al meglio delle cinque gare: il direttore sportivo Nando Fusto commenta la formula del campionato
11 Agosto 2017 - 11:01 | di Vincenzo Comi
La Fip Calabria ha annunciato le modalità di svolgimento del campionato di serie C silver per la stagione agonistica 2017-18. Si parte con il classico girone all’italiana con gare di andata e ritorno. La seconda parte sarà caratterizzata da una fase ad orologio. La prima classificata potrà giocare in casa contro le quattro squadre che seguono e andrà a sfidare a domicilio le altre tre. I punti ottenuti nelle due fasi saranno sommati tra loro e verrà stilata la classifica per l’accesso alla fase playoff e playout.
Playoff e finale al meglio delle cinque gare
Le squadre classificate dal 1° al 4° posto si sfideranno sin dalle semifinali in sfide al meglio delle cinque gare, con le prime due ed eventuale gara 5 in casa della meglio piazzata. L’atto finale della competizione torna dopo molti anni al meglio delle 5 gare.
Sarà una formula molto avvincente nonostante il numero limitato di formazioni iscritte. Come nella scorsa stagione la squadra che si laureerà campione sarà ammessa alla successiva fase nazionale per la promozione in serie B. Il direttore sportivo Nando Fusto ha così commentato la formula del campionato:
“I playoff saranno un vero spettacolo con la formula al meglio delle cinque gare. Dispiace un po’ per il numero limitato di squadre nella fase regionale ma noi sappiamo per esperienza personale quanto sia lungo questo campionato e quanto difficile possa essere la formula con una fase successiva davvero di altissimo livello. Quest’anno vogliamo partire sin da subito ad altissimi regimi e tutte queste gare ci aiuteranno ad abituarci a sfide di alto livello, ma dobbiamo essere bravi ed umili a conquistare sul campo la vittoria. Le altre squadre si stanno attrezzando molto bene. La Vis sembra la formazione più quotata ma ancora l’inizio del campionato è lungo e noi abbiamo qualche sorpresa nella manica da regalare ai nostri tifosi”
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