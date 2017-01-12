Serie C silver: Lamezia parla il team manager Danilo Cirelli

La prima fase del campionato sta entrando nella zona calda. La griglia della seconda fase è già ben delineata con Catanzaro,Lamezia,Rende,Val Gallico e Vis, in rigoroso ordine alfabetico che lotteranno per la conquista del titolo in serie C silver. Dopo la prima fase il campionato quest’anno ne prevede altre due. La fase ad orologio dove le cinque squadre sopracitate si daranno battaglia per il raggiungimento del playoff dove verranno ammesse solo le prime quattro. Lamezia esce dalla sconfitta in casa della Vis ma deve subito voltare pagina perché all’orizzonte si intravedono altre due importantissimi sfide in chiave playoff appunto. Domenica 15 i lametini ospiteranno Catanzaro poi mercoledì 18 il Val Gallico. Sfide che delineeranno quasi definitivamente la griglia di accesso alla seconda fase. Abbiamo sentito il Team Manager della formazione gialloblu Danilo Cirelli.

Fase del Campionato molto difficile, come arriva Lamezia a queste sfide?

Sicuramente non ci aspettavamo regali da nessuno e così è stato. Le nostre vittorie hanno motivato ancor di più le avversarie ma devono soprattutto motivare noi a fare sempre meglio. Le partite si perdono e si vincono, se gli avversari sono stati più forti si stringe la mano e si accetta la sconfitta, ma solo dopo aver lottato fino all’ultimo secondo. La squadra è in salute e lo dimostrerà già domenica davanti al nostro pubblico.

Le modalità del campionato in tre fasi

Cosa ne pensi delle modalità del campionato?

La divisione in tre fasi, secondo me, garantirà spettacolo e partite di alto livello soprattutto dalla seconda fase in poi. La classifica è spezzata in due tronconi con le prime cinque squadre che hanno dimostrato un paio di marce in più distaccando nettamente le inseguitrici. La lotta per i playoff sarà serrata e intensa ma anche quella per mantenere la categoria non sarà da meno. Sicuramente saranno tutte sfide equilibrate e non vedremo gli scarti della prima fase e questo gioverà allo spettacolo. Sono sicuro che le partite della poule promozione saranno delle vere battaglie, nessuno vorrà rimanere fuori dai playoff.

Come prevedi finirà questo campionato? Lamezia è una delle candidate alla vittoria?

Previsioni con questo equilibrio è difficile farle. Noi dobbiamo semplicemente lavorare con costanza e abnegazione durante la settimana e sono sicuro che i risultati che ci attendiamo arriveranno. Hai detto bene è una delle candidate quindi vuol dire che ci sono 3-4 squadre che possono vincere il campionato. Val Gallico al momento è la più solida, se le voci di mercato confermassero l’arrivo di Riccardo Costa diventerebbe la squadra da battere. La Vis è la squadra più esperta quindi può dare fastidio a tutti, mentre Rende dipende molto dalle giocate di Dyson, vedremo con l’innesto di Cilento cosa cambierà. Per finire Catanzaro, la squadra meno esperta sicuramente ma con tanta grinta e ottime individualità, sarà la mina vagante della seconda fase.

La sfida di domenica con il Catanzaro

Domenica sfida difficile ma importante allo stesso tempo, cosa ne pensi?

Catanzaro è una squadra tosta da affrontare, rispecchia in pieno le caratteristiche del suo coach Fabrizio Tunno. Non dobbiamo farci ingannare dal risultato netto dell’andata, ma prenderne spunto ricalcando l’ottima prestazione fatta a Catanzaro. A parer mio la miglior partita giocata da noi quest’anno. Domenica saremo nuovamente davanti al nostro pubblico, colgo l’occasione per invitarlo al palazzetto, e non possiamo permetterci passi falsi. Il calore dello Sparti si fa sentire e noi dovremo trarne forza e convinzione portando a casa i due punti. Vi aspettiamo Domenica 15 ore 18.30 al Palazzetto dello Sport di via Marconi. Non mancate!!