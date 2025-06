Serie C, andata finale play off: Ternana e Pescara in campo. Il risultato

Padroni di casa per quasi tutta la partita in inferiorità numerica

Match di andata della finale play off al Liberati di Terni tra la formazione di casa e il Pescara. Il primo episodio significativo della partita arriva quasi subito quando al dodicesimo, per un duro intervento di Vallocchia, il direttore di gara decide per il rosso diretto e manda negli spogliatoi il giocatore dei rossoverdi, questi ultimi per tutto il resto dell’incontro in inferiorità numerica.

Mister Liverani è costretto a rimescolare l’assetto tattico della Ternana, togliendo dal campo Curcio e inserendo il difensore Fazzi. Prima di quell’episodio i padroni di casa erano andati vicini al vantaggio con Ferrante che, solo davanti al portiere, lo colpisce in pieno. Primo tempo senza particolari sussulti e terminato con il punteggio di 0-0.

E’ ancora il minuto numero dodici quello decisivo, questa volta per un gol, quello realizzato da Letizia dalla lunga distanza, aiutato da una deviazione che ha ingannato l’estremo difensore Vannucchi. Da quel momento per il Pescara con l’uomo in più e il vantaggio di una rete, diventa più semplice la gestione della palla e della partita. Le uniche opportunità per gli umbri sui calci piazzati, quella più importante sulla testa di Capuano che da buona posizione colpisce male. Finisce 0-1.

Per il Pescara è la quarta vittoria consecutiva in trasferta in questi play off. Alla squadra di Baldini per il match di ritorno, basterà il pareggio all’Adriatico per conquistare la serie B e raggiungere Padova, Entella e Avellino. Le uniche note stonate per i biancoazzurri le ammonizioni di Squizzato e Merola, diffidati e quindi certamente squalificati.