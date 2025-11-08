Acireale-Reggina: dove e come vedere la partita
La squadra amaranto punta ad uscire da una situazione delicatissima
08 Novembre 2025 - 21:13 | Redazione
Per la sfida contro l’Acireale mister Torrisi non potrà contare su Ferraro ancora infortunato e neppure su Montalto, visto che il calciatore in settimana ha firmato la risoluzione consensuale che ha portato alla separazione con la Reggina. Gli amaranto hanno l’obbligo di tornare a vincere per non rischiare incredibilmente di essere risucchiati nella zona più pericolosa della classifica.
Come e dove vedere la partita
Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand