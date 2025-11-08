Acireale-Reggina: dove e come vedere la partita

Per la sfida contro l’Acireale mister Torrisi non potrà contare su Ferraro ancora infortunato e neppure su Montalto, visto che il calciatore in settimana ha firmato la risoluzione consensuale che ha portato alla separazione con la Reggina. Gli amaranto hanno l’obbligo di tornare a vincere per non rischiare incredibilmente di essere risucchiati nella zona più pericolosa della classifica.

