Serie D: adesso anche il Ragusa ha il suo allenatore

Erano rimaste in tre le squadre senza aver ufficializzato il tecnico, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione. Oggi arriva il comunicato del Ragusa che annuncia Lucenti, mentre si attende a breve quello del Paternò, ancora nulla in casa Messina.

Il comunicato del Ragusa

“L’Asd Ragusa Calcio è lieto di annunciare che Gaetano Lucenti sarà il nuovo allenatore della prima squadra per la prossima stagione sportiva.

La società augura a mister Lucenti e al suo staff un buon lavoro, nella convinzione che impegno, passione e dedizione possano regalare al Ragusa Calcio e ai suoi tifosi nuove soddisfazioni“.