Serie D, Antonini-Acireale: ‘Vicini al risultato…’

Nei giorni scorsi abbiamo letto del botta e risposta tra il presidente dell’Acireale Di Mauro e quello del Trapani Antonini. Una proposta inizialmente respinta al mittente per il passaggio di proprietà ritenuta non congrua e che invece poi con il trascorrere dei giorni sembra aver trovato un punto di incontro. E’ lo stesso imprenditore romano a sbilanciarsi nel suo solito post su X: “ACIREALE: A breve invieremo la nostra comunicazione ufficiale al Presidente Di Mauro per tentare di definire impegni finanziari, tempistiche di passaggio, ma mai come ora ci avviciniamo al risultato. Sicilia on fire. Entro 2 anni la C, e poi la affideremo a persone di nostra grande fiducia per andare avanti insieme allo sviluppo delle infrastrutture. Sport Invest Srl e sviluppo della Sicilia a 360 gradi“.