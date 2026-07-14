Seried24: ‘Reggina, idea Suhs per la difesa’. Sondaggio per l’argentino

“Possibili novità di mercato per la Reggina“. Secondo quanto riportato dai colleghi di SerieD24, il club amaranto avrebbe effettuato un sondaggio per Joaquin Suhs, difensore centrale argentino classe 1995.

Un profilo di grande esperienza per la categoria. Suhs è reduce da due promozioni consecutive in Serie C, conquistate prima con il Siracusa e poi con la Scafatese. Nell’ultima stagione ha totalizzato 36 presenze e cinque reti, contribuendo anche alla conquista dello scudetto di Serie D.

Il difensore è già conosciuto dal pubblico del Granillo. Nel febbraio del 2025 realizzò la doppietta che permise al Siracusa di superare la Reggina per 2-1 nello scontro diretto disputato a Reggio Calabria.

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Suhs rappresenterebbe un rinforzo importante per il reparto arretrato amaranto, che al momento può contare sui fratelli Domenico e Rosario Girasole e su Verduci, tutti ancora sotto contratto. La trattativa, tuttavia, non sarebbe semplice: lo scorso 23 giugno il centrale ha rinnovato per un’altra stagione con la Scafatese. Il sondaggio della Reggina conferma comunque la volontà di costruire una difesa esperta e competitiva.