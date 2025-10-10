Serie D: valore delle rose, Reggina in testa. La classifica completa del girone I
Fanalino di coda è l'Athletic Club Palermo
10 Ottobre 2025 - 10:56 | Redazione
Almeno in una classifica, la Reggina si trova in testa alla classifica ed è quella riguardante il valore della rosa nella sua totalità. I colleghi di notiziariocalcio.com, hanno riportato le graduatorie di tutti i gironi, di seguito quello I dove c’è appunto la squadra amaranto.
“In questo articolo, vi forniremo i dati aggiornati sul valore degli organici per la stagione 2025-2026. I dati raccolti possono dire molto su come la somma dei valori di mercato dei singoli giocatori contribuisca a delineare la competitività e la forza delle squadre impegnate in questa affascinante competizione.
Metteremo in evidenza le squadre che si distinguono per il loro potenziale economico. Con l’aiuto di Transfermarkt, riportiamo, di seguito, il valore delle rose:
Nel Girone I, la Reggina ha la rosa più preziosa con un valore di 2,05 mln di euro. A seguire la Nissa con 2,01 mln di euro e il Savoia con 1,68 mln di euro. L’Athletic Club Palermo si trova in fondo alla lista con 350 mila euro. Il valore totale del girone è di 18,41 mln di euro.
La classifica
Reggina 2,05 mln
Nissa 2,01 mln
Savoia 1,68 mln
US Vibonese 1,34 mln
Sancataldese 1,22 mln
Nuova Igea Virtus 1,18 mln
Vigor Lamezia 1,14 mln
Gelbison 1,11 mln
ACR Messina 910 mila
Acireale 835 mila
Gela 825 mila
Sambiase 710 mila
Paternò 700 mila
Enna 595 mila
Castrumfavara 585 mila
Milazzo 475 mila
Ragusa 715 mila
Athletic Club Palermo 350 mila