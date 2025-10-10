Serie D: valore delle rose, Reggina in testa. La classifica completa del girone I

Fanalino di coda è l'Athletic Club Palermo

Almeno in una classifica, la Reggina si trova in testa alla classifica ed è quella riguardante il valore della rosa nella sua totalità. I colleghi di notiziariocalcio.com, hanno riportato le graduatorie di tutti i gironi, di seguito quello I dove c’è appunto la squadra amaranto.

“In questo articolo, vi forniremo i dati aggiornati sul valore degli organici per la stagione 2025-2026. I dati raccolti possono dire molto su come la somma dei valori di mercato dei singoli giocatori contribuisca a delineare la competitività e la forza delle squadre impegnate in questa affascinante competizione.

Metteremo in evidenza le squadre che si distinguono per il loro potenziale economico. Con l’aiuto di Transfermarkt, riportiamo, di seguito, il valore delle rose:

Nel Girone I, la Reggina ha la rosa più preziosa con un valore di 2,05 mln di euro. A seguire la Nissa con 2,01 mln di euro e il Savoia con 1,68 mln di euro. L’Athletic Club Palermo si trova in fondo alla lista con 350 mila euro. Il valore totale del girone è di 18,41 mln di euro.

La classifica

Reggina 2,05 mln

Nissa 2,01 mln

Savoia 1,68 mln

US Vibonese 1,34 mln

Sancataldese 1,22 mln

Nuova Igea Virtus 1,18 mln

Vigor Lamezia 1,14 mln

Gelbison 1,11 mln

ACR Messina 910 mila

Acireale 835 mila

Gela 825 mila

Sambiase 710 mila

Paternò 700 mila

Enna 595 mila

Castrumfavara 585 mila

Milazzo 475 mila

Ragusa 715 mila

Athletic Club Palermo 350 mila