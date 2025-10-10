Reggina, operato Nino Ragusa. Arriva il comunicato della società

City Now

10 Ottobre 2025 - 10:25 | Redazione

AS Reggina 1914 comunica che il calciatore Antonino Ragusa è stato sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione della frattura scomposta della clavicola destra, rimediata durante la gara con il Ragusa.

L’operazione è stata eseguita presso il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria dai dottori Gianluca Melito e Giuseppe Meliadò, alla presenza del dottor Pasquale Favasuli, medico sociale del club.

L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni il percorso di recupero e riabilitazione previsto dallo staff sanitario amaranto.

