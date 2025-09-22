Serie D: curiosità che si intrecciano tra Reggina, Nissa e Gelbison

Due reti di qualità dell'ex Reggina De Felice e prima vittoria per la Nissa. Sono sei le squadre imbattute

Il campionato di serie D è appena iniziato e nessuna delle favorite per la vittoria del girone, secondo quelli che erano i pronostici degli addetti ai lavori, al momento è riuscita a dare una impronta forte. Tanto è vero che in vetta troviamo compagini costruite per la disputa di un torneo tranquillo, mentre Reggina su tutte e poi Nissa e Gelbison appaiono già in ritardo.

La cosa che accomuna tutte e tre le formazioni è il punteggio in graduatoria: sono quattro i punti conquistati, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Nissa e Gelbison hanno perso uno scontro diretto a testa e da mercoledi sera tutte si saranno affrontate tra di loro. La Reggina ha battuto la Nissa, quest’ultima ha superato a domicilio la Gelbison grazie ad una bella doppietta di De Felice, mentre i campani renderanno visita agli amaranto mercoledi sera al Granillo. Inutile dire che questa è una partita che Barillà e compagni dovranno assolutamente vincere.

Sono sei le squadre ancora imbattute: Gela, N. Igea, Favara, Savoia, Vibonese e A. Palermo.

La classifica

Gela 7

Nuova Igea 7

Favara 7

Vigor Lamezia 6

Savoia 5

Vibonese 5

A. Palermo 5

Reggina 4

Gelbison 4

Nissa 4

Sambiase 4

Milazzo 2

Enna 2

Sancataldese 1

Acireale 1

Ragusa 1

Paternò 1

Messina (-14) -10