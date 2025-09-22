Serie D: curiosità che si intrecciano tra Reggina, Nissa e Gelbison
Due reti di qualità dell'ex Reggina De Felice e prima vittoria per la Nissa. Sono sei le squadre imbattute
22 Settembre 2025 - 11:01 | Redazione
Il campionato di serie D è appena iniziato e nessuna delle favorite per la vittoria del girone, secondo quelli che erano i pronostici degli addetti ai lavori, al momento è riuscita a dare una impronta forte. Tanto è vero che in vetta troviamo compagini costruite per la disputa di un torneo tranquillo, mentre Reggina su tutte e poi Nissa e Gelbison appaiono già in ritardo.
La cosa che accomuna tutte e tre le formazioni è il punteggio in graduatoria: sono quattro i punti conquistati, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Nissa e Gelbison hanno perso uno scontro diretto a testa e da mercoledi sera tutte si saranno affrontate tra di loro. La Reggina ha battuto la Nissa, quest’ultima ha superato a domicilio la Gelbison grazie ad una bella doppietta di De Felice, mentre i campani renderanno visita agli amaranto mercoledi sera al Granillo. Inutile dire che questa è una partita che Barillà e compagni dovranno assolutamente vincere.
Sono sei le squadre ancora imbattute: Gela, N. Igea, Favara, Savoia, Vibonese e A. Palermo.
La classifica
Gela 7
Nuova Igea 7
Favara 7
Vigor Lamezia 6
Savoia 5
Vibonese 5
A. Palermo 5
Reggina 4
Gelbison 4
Nissa 4
Sambiase 4
Milazzo 2
Enna 2
Sancataldese 1
Acireale 1
Ragusa 1
Paternò 1
Messina (-14) -10