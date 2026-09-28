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Serie D: salta un’altra panchina nel girone I e anche il direttore sportivo

Dopo sole cinque giornate un altro cambio. Responsabilità sempre sugli allenatori

28 Settembre 2026 - 15:22 | Redazione

Pallone serie D 2025-26

Tre punti nelle prime cinque giornate frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte per il Gela, partito in questo campionato con la penalizzazione di un punto. Dopo la battuta d’arresto sul campo del PraiaTortora, sono stati sollevati dall’incarico il tecnico e il direttore sportivo.

Il comunicato

“La società Gela Calcio comunica di aver sollevato ufficialmente dai rispettivi incarichi la guida tecnica della prima squadra, il signor Fabio Comandatore, e il Direttore Sportivo, il signor Marco Cammarata. Il Presidente Maurizio Melfa, unitamente a tutta la compagine societaria e ai soci, desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento ai due professionisti per la dedizione, l’impegno e il lavoro svolto con passione durante il periodo trascorso al servizio dei colori biancazzurri. A Fabio Comandatore e Marco Cammarata la società augura i migliori successi umani e professionali per il prosieguo delle rispettive carriere. Si comunica altresì che alle ore 16:00 presso gli uffici della Meic Service, sarà indetta una conferenza stampa a cui la stampa è invitata a partecipare.”

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