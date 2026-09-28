Protesta agricoltori caro carburante, Gallo: ‘Non lasceremo nulla di intentato’

“Le rivendicazioni e le proteste di agricoltori e cittadini, frutto dei gravi disagi derivanti dall’aggravarsi degli scenari internazionali e dalle ripercussioni sui prezzi di petrolio e materie prime energetiche, sono sacrosante e meritano di essere attentamente considerate”.

È quanto afferma in una nota Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, che prosegue:

“Esse impegnano le istituzioni di ordine e grado, in primis Governo e Regioni, a non lasciare nulla di intentato e ad adottare ogni iniziativa e misura utile a garantire la sopravvivenza e lo sviluppo, in particolare, di un comparto, come quello agroalimentare, essenziale per il sistema Paese e per la stabilità occupazionale, produttiva ed economica dell’Italia intera e, naturalmente, anche della nostra Calabria. Su questa direttrice – conclude Gallo – proseguirà senza sosta il lavoro già avviato, consapevoli della necessità di dover ricercare soluzioni ancor più incisive rispetto a quelle, pur importanti, sin qui adottate”.

