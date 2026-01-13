Serie D: arrivano altri due esoneri nel girone I dopo l’addio del tecnico della Vibonese

La penalizzazione, i tanti punti raccolti nonostante la costruzione di una squadra fatta all’ultimo momento e con pochissima preparazione atletica, la vittoria nel derby contro la Reggina, l’entusiasmo alle stelle. Poi una fase altalenante e i due punti conquistati nelle ultime tre partite hanno di fatto deciso l’allontanamento del tecnico Romano arrivato nelle giornata di oggi. E comunque il cammino del Messina è tutt’altro che da buttare visti i 29 punti conquistati sul campo (14 di penalizzazione) e l’ultima vittoria arrivata quattro giornate addietro contro la capolista Nuova Igea. Numeri evidentemente non sufficienti per la società.

Il comunicato

“L’ACR Messina comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Giuseppe “Pippo” Romano e il suo staff tecnico.

La società desidera esprimere profonda gratitudine al Mister Romano per il lavoro svolto e per l’eccezionale risultato conseguito: un vero e proprio miracolo sportivo che ha permesso al club di raggiungere traguardi importanti in un momento estremamente delicato della storia biancoscudata.

L’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati da Pippo Romano e dal suo staff resteranno un capitolo significativo del percorso del club.

La dirigenza augura al Mister Romano e ai suoi collaboratori le migliori fortune professionali per il prosieguo della loro carriera.

La guida tecnica della prima squadra sarà affidata momentaneamente a mister Alessandro Parisi e a mister Domenico Bombara“.

Stessa sorte per il tecnico del Favara Terranova, anche se qui la situazione sul piano dei risultati è decisamente diversa:

Il comunicato

“L’ ASD CASTRUMFAVARA comunica che Nicolò Terranova non è più l’ allenatore della squadra. La scelta è stata presa, in maniera consensuale, con il tecnico alla luce dei risultati negativi dell’ ultimo periodo, per dare alla squadra e all’ ambiente nuovi stimoli per il raggiungimento dell’ obiettivo stagionale che è la permanenza in Serie D. Temporaneamente la squadra è affidata all’ allenatore in seconda Francesco Fanara, che guiderà l’ allenamento in programma alle 15.00 al “Bruccoleri”. A Nicolò Terranova la società gialloblu esprime il più sincero ringraziamento per l’ impegno e la professionalità dimostra durante la sua permanenza a Favara”.

