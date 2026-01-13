Serie D: scossone in casa Nissa dopo la sconfitta contro la Reggina

Scossone in casa Nissa dopo la sconfitta interna contro la Reggina. Non un provvedimento che riguardi tecnico o qualche calciatore, ma più precisamente il direttore sportivo:

Leggi anche

“L’amministratore unico della NISSA, il dott. Antonio Marrone, rende noto di aver sollevato Ernesto Russello dall’incarico di direttore sportivo. La società lo ringrazia per il lavoro svolto e gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale. Il patron Luca Giovannone ricorda con particolare soddisfazione il magnifico primo anno dopo il proprio insediamento, caratterizzato da una media punti da record nazionale, che ha consentito alla Nissa, al primo tentativo e dopo molti anni, di tornare in Serie D, risultato ottenuto insieme a Russello. Nella stagione successiva la squadra ha concluso il campionato al sesto posto, mentre nell’attuale stagione sportiva occupa, ad oggi, la quinta posizione in classifica”.