Serie D, Gelbison-Reggina: designato il direttore di gara
Altra partita delicata e impegnativa per la squadra amaranto, costretta sempre a fare risultato
23 Gennaio 2026 - 11:08 | Redazione
Per la gara degli amaranto, impegnati in trasferta al Valentino Giordano di Castelnuovo Cilento, c’è stata la designazione arbitrale. Gelbison-Reggina, match valido per la ventunesima giornata del girone I della serie D, in programma domenica 25 gennaio, ore 14.30, sarà arbitrata dal signor Marco Costa di Busto Arsizio, coadiuvato dai signori Alessandro Tangaro di Molfetta e Piergiacomo Palermo di Bari.