Serie D: Reggina al Granillo, la Vibonese non gioca. Il programma e la classifica

Si scende in campo questo pomeriggio per la giornata numero undici del campionato di serie D. La capolista Vibonese avrebbe dovuto giocare ad Acireale ma il match è stato rinviato causa maltempo che ha danneggiato parte degli spogliatoi dello stadio. Reggina impegnata al Granillo contro il temibile Sambiase mentre la Scafatese potrebbe non avere vita facile con l’ostica Sancataldese. Siracusa in trasferta.

Il programma della giornata

Favara – Siracusa

Enna – Paternò

Ragusa – Pompei

Reggina – Sambiase

Scafatese – Sancataldese

Città di S. Agata – Nissa

Licata – Akragas

Nuova Igea – Locri

Mercoledi 20 novembre

Acireale – Vibonese

La classifica