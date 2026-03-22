Serie D: è la giornata della Nissa. Perde il Savoia. Risultati e classifica

Inutile dire che per la Reggina è stata l'ennesima occasione gettata al vento

Ha aperto la giornata la Reggina con una clamorosa sconfitta interna contro l’Acireale che oltre a compromettere in maniera quasi definitiva la lotta al vertice, scatena la contestazione dei tifosi, ormai veramente stanchi di una situazione che sembra non vedere mai la luce. Pareggio esterno per l’Igea Virtus, prossimo avversario degli amaranto nel recupero di mercoledi, la Nissa batte l’Athletic Palermo con i gol di Terranova e De Felice e si avvicina alla vetta, cade il Savoia.

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Il programma della giornata

Reggina – Acireale 0-1

Gelbison – Nuova Igea 1-1

Paternò – Enna 1-1

Vibonese – Messina 0-0

Favara – Sancataldese 1-0

Milazzo – Savoia 1-0

Nissa – Athletic Palermo 3-0

Ragusa – Vigor Lamezia 1-1

Sambiase – Gela 2-1

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La classifica

Athletic Palermo 54 Nissa 53 Savoia 51 Reggina 47* Nuova Igea (-5) 46* Gelbison 42 Sambiase 42 Milazzo 42 Gela (-1) 38 Vigor Lamezia 36 Enna 31* Ragusa 29 Vibonese 28 Favara 27 Acireale 26* Sancataldese 24 Messina (-14) 24 Paternò 18

*Una partita in meno