Serie D: giornata conclusa, Nissa ko. La nuova classifica
E attenzione a quello che può succedere mercoledi
23 Novembre 2025 - 20:26 | Redazione
Si è conclusa la giornata numero tredici del campionato di serie D. Già scritto della vittoria del Savoia, nuova capolista, il posticipo tra il Gela, prossimo avversario della Reggina e la Nissa lo vince la squadra di casa allo scadere frenando la rincorsa della compagine di Caltanissetta. E mercoledi il recupero tra l’Athletic Palermo, squadra tra le più in forma e proprio la Nissa che in caso di vittoria dei rosanero, potrebbe portare i palermitani in testa alla graduatoria.
La classifica
- Savoia 25
- Nuova Igea 24
- Sambiase 23
- A. Palermo 22*
- Nissa 21*
- Milazzo 21
- Vibonese 20
- Gela 19
- Favara 16
- Reggina 15
- Vigor Lamezia 14
- Gelbison 14
- Enna 14
- Acireale 13
- Sancataldese 12
- Ragusa 11
- Paternò 9
- Messina 6
*Nissa e Athletic Palermo una gara in meno. Si recupera il 26 novembre