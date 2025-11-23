Serie D: giornata conclusa, Nissa ko. La nuova classifica

Si è conclusa la giornata numero tredici del campionato di serie D. Già scritto della vittoria del Savoia, nuova capolista, il posticipo tra il Gela, prossimo avversario della Reggina e la Nissa lo vince la squadra di casa allo scadere frenando la rincorsa della compagine di Caltanissetta. E mercoledi il recupero tra l’Athletic Palermo, squadra tra le più in forma e proprio la Nissa che in caso di vittoria dei rosanero, potrebbe portare i palermitani in testa alla graduatoria.

La classifica

Savoia 25 Nuova Igea 24 Sambiase 23 A. Palermo 22* Nissa 21* Milazzo 21 Vibonese 20 Gela 19 Favara 16 Reggina 15 Vigor Lamezia 14 Gelbison 14 Enna 14 Acireale 13 Sancataldese 12 Ragusa 11 Paternò 9 Messina 6

*Nissa e Athletic Palermo una gara in meno. Si recupera il 26 novembre