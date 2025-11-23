City Now

Serie D: giornata conclusa, Nissa ko. La nuova classifica

E attenzione a quello che può succedere mercoledi

23 Novembre 2025 - 20:26 | Redazione

Pallone serie D 2025-26

Si è conclusa la giornata numero tredici del campionato di serie D. Già scritto della vittoria del Savoia, nuova capolista, il posticipo tra il Gela, prossimo avversario della Reggina e la Nissa lo vince la squadra di casa allo scadere frenando la rincorsa della compagine di Caltanissetta. E mercoledi il recupero tra l’Athletic Palermo, squadra tra le più in forma e proprio la Nissa che in caso di vittoria dei rosanero, potrebbe portare i palermitani in testa alla graduatoria.

La classifica

  1. Savoia 25
  2. Nuova Igea 24
  3. Sambiase 23
  4. A. Palermo 22*
  5. Nissa 21*
  6. Milazzo 21
  7. Vibonese 20
  8. Gela 19
  9. Favara 16
  10. Reggina 15
  11. Vigor Lamezia 14
  12. Gelbison 14
  13. Enna 14
  14. Acireale 13
  15. Sancataldese 12
  16. Ragusa 11
  17. Paternò 9
  18. Messina 6

*Nissa e Athletic Palermo una gara in meno. Si recupera il 26 novembre

