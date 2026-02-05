Serie D girone I: gli impegni delle prime cinque in classifica. Reggina in trasferta

La logica del pensare prima a se stessi ci sta, ma è inevitabile essendo dietro la capolista che una sguardo è necessario darlo anche alle altre, soprattutto se in classifica sono addirittura cinque le squadre che battagliano per il primato, distanziate di appena tre punti tra loro. La Reggina, dopo il pareggio con il Savoia, giocherà in trasferta contro il Ragusa, la compagine più giovane dell’intero girone. Vediamo il quadro completo delle prime cinque che scenderanno in campo domenica 8 febbraio:

Leggi anche

La partite in programma

Athletic Palermo – Milazzo

Ragusa – Reggina

Savoia – Sambiase

Vibonese – Nissa

Nuova Igea – Gela

Leggi anche

La classifica