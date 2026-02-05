Serie D girone I: gli impegni delle prime cinque in classifica. Reggina in trasferta
In tre giocano davanti al pubblico di casa. Amaranto contro la squadra più giovane del girone
05 Febbraio 2026 - 10:57 | Redazione
La logica del pensare prima a se stessi ci sta, ma è inevitabile essendo dietro la capolista che una sguardo è necessario darlo anche alle altre, soprattutto se in classifica sono addirittura cinque le squadre che battagliano per il primato, distanziate di appena tre punti tra loro. La Reggina, dopo il pareggio con il Savoia, giocherà in trasferta contro il Ragusa, la compagine più giovane dell’intero girone. Vediamo il quadro completo delle prime cinque che scenderanno in campo domenica 8 febbraio:
La partite in programma
Athletic Palermo – Milazzo
Ragusa – Reggina
Savoia – Sambiase
Vibonese – Nissa
Nuova Igea – Gela
La classifica
- Nuova Igea 42
- Athletic Palermo 41
- Savoia 40
- Reggina 40
- Nissa 39