Serie D girone I: gli impegni delle prime cinque in classifica. Reggina in trasferta

In tre giocano davanti al pubblico di casa. Amaranto contro la squadra più giovane del girone

05 Febbraio 2026 - 10:57 | Redazione

Pallone serie D calciatore

La logica del pensare prima a se stessi ci sta, ma è inevitabile essendo dietro la capolista che una sguardo è necessario darlo anche alle altre, soprattutto se in classifica sono addirittura cinque le squadre che battagliano per il primato, distanziate di appena tre punti tra loro. La Reggina, dopo il pareggio con il Savoia, giocherà in trasferta contro il Ragusa, la compagine più giovane dell’intero girone. Vediamo il quadro completo delle prime cinque che scenderanno in campo domenica 8 febbraio:

La partite in programma

Athletic Palermo – Milazzo

Ragusa – Reggina

Savoia – Sambiase

Vibonese – Nissa

Nuova Igea – Gela

La classifica

  1. Nuova Igea 42
  2. Athletic Palermo 41
  3. Savoia 40
  4. Reggina 40
  5. Nissa 39

RegginaReggio Calabria Calcio