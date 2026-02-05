Serie D: i numeri delle prime cinque in classifica dopo 22 giornate

Il campionato di serie D girone I è quello che mette in evidenza il maggiore equilibrio. Sono cinque le squadre che battagliano nella parte alta della classifica e sono distanziate tra loro di soli tre punti. Guida la Nuova Igea con 42, segue l’Athletic Palermo con 41 e poi Reggina e Savoia appaiate a 40, dietro la Nissa con 39.

Leggi anche

I numeri

Le vittorie: Igea Virtus 11, Athletic Palermo 12, Savoia 11, Reggina 12, Nissa 11.

Le sconfitte: Igea Virtus 2, Athletic Palermo 5, Savoia 4, Reggina 6, Nissa 5.

I pareggi: Igea Virtus 9, Athletic Palermo 5, Savoia 7, Reggina 4, Nissa 6.

Gol fatti: Igea Virtus 35, Athletic Palermo 42, Savoia 39, Reggina 27, Nissa 28.

Gol subìti: Igea Virtus 20, Athletic Palermo 27, Savoia 22, Reggina 15, Nissa 21.

Leggi anche

La classifica