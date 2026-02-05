City Now

Serie D: i numeri delle prime cinque in classifica dopo 22 giornate

Reggina miglior difesa e peggiore attacco

05 Febbraio 2026 - 10:04 | Redazione

Reggina Milazzo ()

Il campionato di serie D girone I è quello che mette in evidenza il maggiore equilibrio. Sono cinque le squadre che battagliano nella parte alta della classifica e sono distanziate tra loro di soli tre punti. Guida la Nuova Igea con 42, segue l’Athletic Palermo con 41 e poi Reggina e Savoia appaiate a 40, dietro la Nissa con 39.

I numeri

Le vittorie: Igea Virtus 11, Athletic Palermo 12, Savoia 11, Reggina 12, Nissa 11.

Le sconfitte: Igea Virtus 2, Athletic Palermo 5, Savoia 4, Reggina 6, Nissa 5.

I pareggi: Igea Virtus 9, Athletic Palermo 5, Savoia 7, Reggina 4, Nissa 6.

Gol fatti: Igea Virtus 35, Athletic Palermo 42, Savoia 39, Reggina 27, Nissa 28.

Gol subìti: Igea Virtus 20, Athletic Palermo 27, Savoia 22, Reggina 15, Nissa 21.

La classifica

  1. Nuova Igea 42
  2. Athletic Palermo 41
  3. Savoia 40
  4. Reggina 40
  5. Nissa 39

