Serie D, Milazzo-Nissa: anticipata la sfida al vertice. Le motivazioni

Il girone di ritorno del campionato di serie D si apre con una sfida al vertice tra Milazzo e Nissa, due delle squadre che stazionano nella parte alta della classifica. La squadra del presidente Giovannone, dopo una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi, è riuscita a raggiungere la vetta, seppur in condominio con Nuova Igea e Savoia, in seguito alla vittoria contro il Paternò.

Per la Nissa, tuttavia, il ritorno in campo non sarà affatto semplice. La squadra dovrà affrontare come detto il Milazzo in trasferta, una delle formazioni sorpresa del campionato e staccata dai giallorossi di soli tre punti. La sfida, inizialmente programmata per domenica 4 gennaio, è stata anticipata a sabato 3 gennaio alle ore 16:00. La modifica dell’orario è stata decisa a causa delle operazioni di disinnesco previste in città per domenica. Il match si disputerà allo stadio “Marco Salmeri” di Milazzo. La partita viene vista con interesse anche dalla Reggina, visto che le due squadre le stanno davanti in classifica.