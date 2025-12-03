Serie D: la Nissa ha scelto il nuovo allenatore

“La NISSA F.C. apre un nuovo, ambizioso capitolo della propria storia annunciando l’arrivo di Francesco Di Gaetano alla guida tecnica della squadra. Un profilo preparato, moderno, dalla forte identità tattica e con una carriera costruita passo dopo passo, sempre con risultati e credibilità. L’arrivo del tecnico palermitano non rappresenta solo un cambio in panchina, ma una vera e propria scelta di progetto, orientata a dare alla squadra una mentalità aggressiva, organizzata e riconoscibile. Un percorso professionale costruito sul merito. Classe 1979, palermitano, Francesco Di Gaetano inizia il suo percorso nei settori giovanili siciliani, distinguendosi subito per competenza, metodo e attenzione alla crescita dei ragazzi. La sua capacità di costruire gruppi solidi e competitivi lo porta presto ad approdare nel calcio dei “grandi”.

Le tappe più importanti del suo cammino: dalle giovanili del Trapani fino a vice allenatore della prima squadra, si afferma come tecnico preparato e innovativo, capace di dare un’identità forte alla squadra; a Biancavilla vince il campionato di Eccellenza confermando la sua maturità tattica e la sua abilità nella gestione dello spogliatoio;. Poi, in Serie D con Cittanovese, Santa Maria Capua Vetere, Igea Virtus e Matera le esperienze più significative, in cui guida le rispettive formazioni con personalità, organizzazione e un gioco apprezzato da tifosi e addetti ai lavori. Di Gaetano si è sempre distinto per un calcio fatto di intensità, compattezza e attenzione ai dettagli: caratteristiche che lo hanno reso, negli anni, uno degli allenatori più apprezzati dell’intero panorama siciliano.

La scelta della Nissa: un progetto chiaro, ambizioso e ben definito. Nel selezionare il nuovo tecnico, la società biancoscudata ha cercato un profilo in grado di: dare organizzazione e identità immediata alla squadra; valorizzare i giovani e il patrimonio tecnico esistente; costruire un gruppo compatto e mentalmente forte; trasmettere entusiasmo e mentalità vincente alla piazza. La scelta è così ricaduta su Di Gaetano, considerato il tecnico ideale per guidare la Nissa in un percorso di crescita stabile, concreto e ambizioso.

Di Gaetano porta con sé un’idea di calcio moderna basata su: pressing alto e aggressività, inee strette e movimenti intelligenti, intensità costante, protagonismo e coraggio,.capacità di adattarsi agli avversari senza snaturarsi. Un mix che promette di trasformare la squadra in una realtà difficile da affrontare per chiunque. La promessa ai tifosi: cuore, identità e orgoglio. Durante il suo primo incontro con l’ambiente biancoscudato, Di Gaetano ha espresso tutta la sua determinazione:

“Voglio una Nissa che rappresenti con orgoglio la città. Una squadra che lotta, corre, si sacrifica. Una squadra che i tifosi possano riconoscere come propria. Lavoreremo ogni giorno per costruire identità, mentalità e risultati“.

Parole che hanno già acceso entusiasmo e curiosità tra i sostenitori. Inizia l’era Di Gaetano: la Nissa guarda avanti con coraggio. Con Francesco Di Gaetano alla guida, la Nissa FC abbraccia un nuovo percorso tecnico fondato su idee chiare, organizzazione e grande voglia di crescere. Un nuovo comandante per un nuovo sogno. Un nuovo progetto per una piazza che non smette mai di crederci. La Nissa riparte. E lo fa con il fuoco negli occhi! Bentornato a casa Ciccio e buon lavoro!