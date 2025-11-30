Serie D: clamorosa decisione del presidente della Nissa Giovannone. Il comunicato

In sette giorni in casa della Nissa è successo di tutto. Prima la sconfitta sul campo del Gela, il riscatto nel recupero con l’Athletic Palermo e poi l’inaspettato tonfo interno con l’Acireale. E dopo la batosta subìta dai giallorossi, il presidente Giovannone comunica la sia decisione attraverso un comunicato ufficiale:

Il comunicato

“Perdiamo 3 a 1 in casa. Mi congratulo con la squadra dell’Acireale per la splendida partita. C’era già da mesi un diffuso malcontento da parte dei tifosi della Nissa che si aspettavano molto di più dalla nostra squadra. Mi prendo io tutte le colpe e avendo deluso le aspettative dei tifosi mi dimetto da presidente della Nissa“.