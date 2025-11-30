City Now

Serie D: clamorosa decisione del presidente della Nissa Giovannone. Il comunicato

Nonostante i grandi investimenti, la squadra viaggia a corrente alternata. I tifosi manifestano il loro malcontento

30 Novembre 2025 - 17:51 | Redazione

Giovannone Nissa

In sette giorni in casa della Nissa è successo di tutto. Prima la sconfitta sul campo del Gela, il riscatto nel recupero con l’Athletic Palermo e poi l’inaspettato tonfo interno con l’Acireale. E dopo la batosta subìta dai giallorossi, il presidente Giovannone comunica la sia decisione attraverso un comunicato ufficiale:

Il comunicato

Perdiamo 3 a 1 in casa. Mi congratulo con la squadra dell’Acireale per la splendida partita. C’era già da mesi un diffuso malcontento da parte dei tifosi della Nissa che si aspettavano molto di più dalla nostra squadra. Mi prendo io tutte le colpe e avendo deluso le aspettative dei tifosi mi dimetto da presidente della Nissa“.

