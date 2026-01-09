Serie D: il tecnico dell’Enna Passiatore, indica le favorite per la vittoria finale

Nel corso della lunga intervista rilasciata dal tecnico dell’Enna Passiatore, ex amaranto, si parla anche delle favorite per la vittoria finale e l’allenatore siciliano mette in guardia tutti sulla Reggina: “È un girone molto competitivo. L’Igea Virtus è una squadra ben strutturata per arrivare fino in fondo, soprattutto dopo i nuovi innesti. L’Atlethic Club Palermo può essere la vera sorpresa del campionato, sta facendo grandi cose soprattutto se contiamo che è una neopromossa.

In tutto questo, io vi dico anche occhio anche alla Reggina; è una squadra solida, con il vantaggio di un grande pubblico, e in questo momento è in grande spolvero. È un campionato difficile, ma allo stesso tempo molto stimolante“.