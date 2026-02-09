City Now

Serie D: altri guai per l’Acireale. Un punto di penalizzazione. La nuova classifica

Mancata trasmissione delle liberatorie ai fini dell'iscrizione al campionato

09 Febbraio 2026 - 12:43 | Redazione

Acireale Reggina

Dopo i guai conseguenti alla sfida giocata e pareggiata contro la Nuova Igea con la squalifica del campo, di tre calciatori e addirittura il capitano Iuliano squalificato per un anno, in casa Acireale arriva un’altra brutta notizia che comporta anche un punto di penalizzazione per i granata:

Il comunicato

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 258 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano GRASSO, e della società CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Sebastiano GRASSO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025 del Dipartimento Interregionale alla lettera A), punto 9, per non avere provveduto a trasmettere, in qualità di Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L., società già in organico al Dipartimento Interregionale nella stagione sportiva 2024/2025, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025, in favore di calciatori ed allenatori, di quanto previsto dai contratti depositati o documentazione equipollente entro il termine del 10.7.2025 ore 17:00, ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2025-2026;

CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Sebastiano Grasso;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Sebastiano GRASSO,

Società CITTA’ DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Graziano Carmelo Strano;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sebastiano GRASSO, € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di Serie D 2025/2026 per la società CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L.

La nuova classifica

  1. Nuova Igea 45
  2. Athletic Palermo 44
  3. Savoia 43
  4. Reggina 43
  5. Nissa 42
  6. Milazzo 35
  7. Gela (-1) 33
  8. Gelbison 33
  9. Sambiase 32
  10. Vigor Lamezia 31
  11. Enna 27
  12. Vibonese 26
  13. Sancataldese 21
  14. Ragusa 21
  15. Messina (-14) 21
  16. Acireale (-1) 20
  17. Favara 20
  18. Paternò 11

