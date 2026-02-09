Serie D: altri guai per l’Acireale. Un punto di penalizzazione. La nuova classifica
Mancata trasmissione delle liberatorie ai fini dell'iscrizione al campionato
09 Febbraio 2026 - 12:43 | Redazione
Dopo i guai conseguenti alla sfida giocata e pareggiata contro la Nuova Igea con la squalifica del campo, di tre calciatori e addirittura il capitano Iuliano squalificato per un anno, in casa Acireale arriva un’altra brutta notizia che comporta anche un punto di penalizzazione per i granata:
Il comunicato
“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 258 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano GRASSO, e della società CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Sebastiano GRASSO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025 del Dipartimento Interregionale alla lettera A), punto 9, per non avere provveduto a trasmettere, in qualità di Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L., società già in organico al Dipartimento Interregionale nella stagione sportiva 2024/2025, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025, in favore di calciatori ed allenatori, di quanto previsto dai contratti depositati o documentazione equipollente entro il termine del 10.7.2025 ore 17:00, ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2025-2026;
CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Sebastiano Grasso;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Sebastiano GRASSO,
Società CITTA’ DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Graziano Carmelo Strano;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sebastiano GRASSO, € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di Serie D 2025/2026 per la società CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L.
La nuova classifica
- Nuova Igea 45
- Athletic Palermo 44
- Savoia 43
- Reggina 43
- Nissa 42
- Milazzo 35
- Gela (-1) 33
- Gelbison 33
- Sambiase 32
- Vigor Lamezia 31
- Enna 27
- Vibonese 26
- Sancataldese 21
- Ragusa 21
- Messina (-14) 21
- Acireale (-1) 20
- Favara 20
- Paternò 11