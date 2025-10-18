Serie D: spicca il big match Nissa-Savoia. Il programma della giornata e la classifica

Con una classifica corta e che vede la capolista a soli tredici punti, si scende in campo per la giornata numero otto nel girone I. Il big match è quello che si gioca a Caltanissetta tra la Nissa e il Savoia, vale la prima posizione, mentre la Reggina ospita al Granillo la Vigor Lamezia. Da seguire anche Sambiase-Messina, due squadre reduci da preziosi successi.

Il programma della giornata

Favara – Ragusa

Gelbison – Vibonese

Milazzo – Acireale

Nissa – Savoia

Paternò – Nuova Igea

Reggina – Vigor Lamezia

Sambiase – Messina

Gela – A. Palermo

Enna – Sancataldese

La classifica

Savoia 13

Nuova Igea 12

Nissa 12

Vibonese 12

Sambiase 12

Gela 10

Gelbison 10

A. Palermo 10

Milazzo 9

Sancataldese 8

Reggina 8

Favara 8

Vigor Lamezia 7

Paternò 6

Acireale 5

Enna 5

Ragusa 4

Messina (-14) -2