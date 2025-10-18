Serie D: spicca il big match Nissa-Savoia. Il programma della giornata e la classifica
La Reggina ospita al Granillo la Vigor Lamezia
18 Ottobre 2025 - 21:11 | Redazione
Con una classifica corta e che vede la capolista a soli tredici punti, si scende in campo per la giornata numero otto nel girone I. Il big match è quello che si gioca a Caltanissetta tra la Nissa e il Savoia, vale la prima posizione, mentre la Reggina ospita al Granillo la Vigor Lamezia. Da seguire anche Sambiase-Messina, due squadre reduci da preziosi successi.
Il programma della giornata
Favara – Ragusa
Gelbison – Vibonese
Milazzo – Acireale
Nissa – Savoia
Paternò – Nuova Igea
Reggina – Vigor Lamezia
Sambiase – Messina
Gela – A. Palermo
Enna – Sancataldese
La classifica
Savoia 13
Nuova Igea 12
Nissa 12
Vibonese 12
Sambiase 12
Gela 10
Gelbison 10
A. Palermo 10
Milazzo 9
Sancataldese 8
Reggina 8
Favara 8
Vigor Lamezia 7
Paternò 6
Acireale 5
Enna 5
Ragusa 4
Messina (-14) -2