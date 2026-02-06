City Now

Ragusa-Reggina: prevendita a rilento. Il dato aggiornato

I tifosi amaranto non faranno mancare il loro sostegno, ma non saranno molti

06 Febbraio 2026 - 20:06 | Redazione

Reggina Curva Sud

Viaggia a rilento la prevendita dei biglietti nel settore ospiti per la gara di domenica tra il Ragusa e la Reggina. Formazioni che lottano per obiettivi opposti con gli amaranto che intendono riprendere il discorso con la vittori, dopo averlo interrotto in casa con il Savoia.

500 i posti messi a disposizione dei tifosi reggini, con un prezzo ritenuto eccessivo e una prevendita che viaggia piuttosto a rilento. Sono infatti 95 i tagliandi venduti al momento, numero che sicuramente aumenterà ma non di molto. Stimati circa 150 sostenitori al seguito.

