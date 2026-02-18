City Now

Serie D, Enna-Athletic Palermo: ufficializzato il giorno del recupero. La classifica

I nerorosa, in caso di vittoria, balzerebbero al primo posto della graduatoria

18 Febbraio 2026 - 11:32 | Redazione

Pallone Serie D

Il Dipartimento Interregionale ha disposto le date e l’orario in cui si giocheranno le due gare rinviate nell’ultimo turno di campionato (24ª giornata, 7ª del girone di ritorno): Ischia-Flaminia Civita Castellana (G) è in programma mercoledì 4 marzo alle ore 14.30, mentre Enna-Athletic Palermo (I) sabato 7 marzo alle ore 14.30.

La classifica

  1. Nuova Igea 46
  2. Savoia 46
  3. Nissa 45
  4. Athletic Palermo 44
  5. Reggina 44
  6. Milazzo 38
  7. Gela (-1) 36
  8. Gelbison 36
  9. Sambiase 33
  10. Vigor Lamezia 31
  11. Enna 27
  12. Vibonese 26
  13. Messina 22
  14. Sancataldese 21
  15. Ragusa 21
  16. Acireale (-1) 20
  17. Favara 20
  18. Paternò 14

