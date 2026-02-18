Serie D, Enna-Athletic Palermo: ufficializzato il giorno del recupero. La classifica

Il Dipartimento Interregionale ha disposto le date e l’orario in cui si giocheranno le due gare rinviate nell’ultimo turno di campionato (24ª giornata, 7ª del girone di ritorno): Ischia-Flaminia Civita Castellana (G) è in programma mercoledì 4 marzo alle ore 14.30, mentre Enna-Athletic Palermo (I) sabato 7 marzo alle ore 14.30.

Leggi anche

La classifica