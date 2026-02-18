Serie D, Enna-Athletic Palermo: ufficializzato il giorno del recupero. La classifica
I nerorosa, in caso di vittoria, balzerebbero al primo posto della graduatoria
18 Febbraio 2026 - 11:32 | Redazione
Il Dipartimento Interregionale ha disposto le date e l’orario in cui si giocheranno le due gare rinviate nell’ultimo turno di campionato (24ª giornata, 7ª del girone di ritorno): Ischia-Flaminia Civita Castellana (G) è in programma mercoledì 4 marzo alle ore 14.30, mentre Enna-Athletic Palermo (I) sabato 7 marzo alle ore 14.30.
La classifica
- Nuova Igea 46
- Savoia 46
- Nissa 45
- Athletic Palermo 44
- Reggina 44
- Milazzo 38
- Gela (-1) 36
- Gelbison 36
- Sambiase 33
- Vigor Lamezia 31
- Enna 27
- Vibonese 26
- Messina 22
- Sancataldese 21
- Ragusa 21
- Acireale (-1) 20
- Favara 20
- Paternò 14