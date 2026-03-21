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Serie D: Reggina, che figura di m… Colpaccio di Cozza. La nuova classifica

Domenica si seguirà con meno interesse quello che succederà sugli altri campi

21 Marzo 2026 - 16:45 | redazione

Altro che filotto. La Reggina inizia nel peggiore dei modi queste ultime otto partite di campionato perdendo in casa contro l’Acireale e dice praticamente addio alla possibilità di lottare ancora per il vertice. Avranno poco senso i prossimi due scontri diretti come seguire con attenzione il match tra la Nissa e l’Athletic Palermo.

Leggi anche

Il programma della giornata

Reggina – Acireale 0-1

Gelbison – Nuova Igea

Paternò – Enna

Vibonese – Messina

Favara – Sancataldese

Milazzo – Savoia

Nissa – Athletic Palermo

Ragusa – Vigor Lamezia

Sambiase – Gela

Leggi anche

La classifica

  1. Athletic Palermo 54
  2. Savoia 51
  3. Nissa 50
  4. Reggina 47*
  5. Nuova Igea (-5) 45*
  6. Gelbison 41
  7. Sambiase 39
  8. Milazzo 39
  9. Gela (-1) 38
  10. Vigor Lamezia 35
  11. Enna 30*
  12. Ragusa 28
  13. Vibonese 27
  14. Acireale 26*
  15. Sancataldese 24
  16. Favara 24
  17. Messina (-14) 23
  18. Paternò 17

RegginaReggio Calabria Calcio