Serie D: Reggina, che figura di m… Colpaccio di Cozza. La nuova classifica

Altro che filotto. La Reggina inizia nel peggiore dei modi queste ultime otto partite di campionato perdendo in casa contro l’Acireale e dice praticamente addio alla possibilità di lottare ancora per il vertice. Avranno poco senso i prossimi due scontri diretti come seguire con attenzione il match tra la Nissa e l’Athletic Palermo.

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Il programma della giornata

Reggina – Acireale 0-1

Gelbison – Nuova Igea

Paternò – Enna

Vibonese – Messina

Favara – Sancataldese

Milazzo – Savoia

Nissa – Athletic Palermo

Ragusa – Vigor Lamezia

Sambiase – Gela

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La classifica