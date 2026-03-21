Serie D: Reggina, che figura di m… Colpaccio di Cozza. La nuova classifica
Domenica si seguirà con meno interesse quello che succederà sugli altri campi
21 Marzo 2026 - 16:45 | redazione
Altro che filotto. La Reggina inizia nel peggiore dei modi queste ultime otto partite di campionato perdendo in casa contro l’Acireale e dice praticamente addio alla possibilità di lottare ancora per il vertice. Avranno poco senso i prossimi due scontri diretti come seguire con attenzione il match tra la Nissa e l’Athletic Palermo.
Il programma della giornata
Reggina – Acireale 0-1
Gelbison – Nuova Igea
Paternò – Enna
Vibonese – Messina
Favara – Sancataldese
Milazzo – Savoia
Nissa – Athletic Palermo
Ragusa – Vigor Lamezia
Sambiase – Gela
La classifica
- Athletic Palermo 54
- Savoia 51
- Nissa 50
- Reggina 47*
- Nuova Igea (-5) 45*
- Gelbison 41
- Sambiase 39
- Milazzo 39
- Gela (-1) 38
- Vigor Lamezia 35
- Enna 30*
- Ragusa 28
- Vibonese 27
- Acireale 26*
- Sancataldese 24
- Favara 24
- Messina (-14) 23
- Paternò 17