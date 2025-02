Reggina-Enna: l’analisi sugli esclusi da mister Trocini

Una lista corposa di calciatori non presi più in considerazione

Qualche giorno addietro si scriveva sulle scelte di fatto definitive che il tecnico Trocini sta portando avanti. L’allenatore amaranto, a precisa domanda, non lo ha voluto confermare, giustamente, ma dalle ripetute esclusioni è chiaro che ci sono alcuni calciatori totalmente fuori e altri da questa parte finale di stagione.

Riguardo Rosseti, l’attaccante arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo della scorsa stagione e perennemente infortunato, si sono perde le tracce da tempo. Nonostante il rientro e quindi il recupero, l’allenatore amaranto lo ha preso pochissimo in considerazione e da tante partite non lo convoca più. Dopo l’arrivo di De Felice ha scalato, ma all’indietro, le gerarchie anche Curiale, in procinto di passare alla Vigor Lamezia qualche mese addietro, trattenuto e ora accantonato.

Dopo quel secondo tempo con il Siracusa, non si è visto nelle ultime due gare neppure tra i convocati il centrocampista Urso. Diversamente da Dall’Oglio, l’ex Cavese è apparso da subito poco coinvolto e anche in fatto di dichiarazioni ufficiali, raramente lo si è ascoltato.

Ingegneri vedi Rosseti. Totalmente impalpabile, invece, il giovane Aluisi. Ci sono alcune operazioni che appaiono inspiegabili. Continua a fasi alterne il percorso di Salandria. Titolare contro la capolista per l’assenza di Barillà, da due partite non rientra tra i convocati non al meglio della condizione. Il giovane Forciniti è ancora out per infortunio.