Serie D: il girone della Reggina, i calendari, le date di Coppa Italia e campionato

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la composizione del Girone I della Serie D per la stagione 2025/2026. L’annuncio, arrivato nella giornata di ieri attraverso i canali ufficiali della LND, era atteso da settimane da club, addetti ai lavori e tifosi.

Il Girone I, come da tradizione, si conferma tra i più difficili. Squadre blasonate, piazze calde e sfide che si preannunciano combattute fino all’ultima giornata. Dominano numericamente le formazioni siciliane, ben dodici, quattro le calabresi e poi le due campane Gelbison e Savoia.

Tutte le squadre del girone

Girone I (Sicilia, Calabria, Campania): Athletic Palermo, Castrumfavara, Citta’ di Acireale, Citta’ di Gela, Enna, Messina, Milazzo, Nissa, Nuova Igea Virtus, Paterno’, Ragusa, Sancataldese, Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia, Gelbison, Savoia.

Il passaggio successivo sarà quello dei calendari che verranno sorteggiati venerdi 8 agosto (ore 13), quindi esattamente una settimana dopo la composizione dei gironi.

Per la Reggina la stagione prenderà il via il 31 agosto, con la Coppa Italia e il match casalingo con la Vibonese. Poi sarà tempo di campionato con la data di inizio fissata per il 7 settembre.