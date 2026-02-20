Serie D: la Reggina deve vincere sempre. Incredibile il calendario della Nissa

La Reggina, dopo il pareggio contro il Messina, ha visto il proprio destino sfuggire di mano. Lamancata vittoria, infatti, sono pesanti e la squadra si è ritrovata a scivolare al quinto posto in classifica, seppur sempre a soli due punti dalla vetta. Il panorama generale si è leggermente complicato: la risalita della Nissa, tornata in piena forma dopo un periodo di appannamento, ha portato i giallorossi a superare proprio gli amaranto e a un solo punto dalla prima posizione, allargando la lotta per il primato.

E le prossime quattro partite saranno decisive per la squadra del presidente Giovannone. Un ciclo di sfide che dirà molto sul futuro della Nissa in questo campionato. A partire dalla trasferta di domenica contro il Savoia che rappresenta il primo ostacolo da superare. Subito dopo l’altro big match interno contro l’Igea Virtus. Ma non è tutto: il 15 marzo, quando gli amaranto affronteranno la difficile trasferta di Barcellona Pozzo di Gotto, la Nissa avrà un’altra partita delicata in trasferta con il Messina.

Il ciclo di gare terribili si chiuderà con l’incontro casalingo contro l’Athletic Palermo, squadra che al pari dei nisseni, lotta per un posto al vertice. Quindi ben tre scontri diretti su quattro partite, che avranno un impatto fondamentale sulla classifica, più la trasferta di Messina che non può ritenersi agevole.

Mai come in questo caso, il luogo comune che si usa nel calcio e che ad un certo punto della stagione vede ogni partita diventare una finale, potrebbe essere più azzeccato. Gli scontri diretti saranno decisivi per tutti, ricordando che anche la Reggina ne dovrà giocare due, entrambi in trasferta, come detto con la Nuova Igea e due settimane dopo con l’Athletic Palermo.