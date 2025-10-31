Serie D, Reggina-Nuova Igea: designato l’arbitro

E’ stato posticipato di trenta minuti l’inizio dell’incontro tra la Reggina e la Nuova Igea e quindi inizio fissato per le ore 15,00. Gli amaranto sono reduci dalla preziosa vittoria contro la Sancataldese, mentre la Nuova Igea ha battuto nello scontro diretto la Nissa, balzando in vetta alla classifica.

Leggi anche

L’arbitro dell’incontro

“Reggina-Igea Virtus, gara valida per la decima giornata del girone I della serie D, sarà diretta dal signor Giorgio D’Agnillo della sezione AIA di Vasto, coadiuvato dai signori Angelo Calce di Cassino e Giovanni Ruocco di Brescia”.