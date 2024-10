Serie D: LFA Reggio nei play off, si stacca il Trapani. I risultati e la classifica

Giornata non decisiva ma comunque importante per la parte alta della classifica con il Trapani che si impone sul campo del Licata ed approfttando del pareggio tra Siracusa e Vibonese allunga il passo. Avanza la LFA Reggio che batte di misura il Locri e balza in zona play off.

Il programma della giornata

Acireale – Canicattì 1-0

Igea Virtus – Sancataldese 0-2

N. Gioiese – Ragusa 1-4

Licata – Trapani 1-2

LFA Reggio Calabria – Locri 1-0

San Luca – Akragas 0-0

Siracusa – Vibonese 2-2

Riposano: Real Casalnuovo e Città di S. Agata

La classifica

Trapani 41 Siracusa 37 Vibonese 36 Real Casalnuovo 28 LFA Reggio Calabria 26 Licata 25 Ragusa 25 Città di S. Agata 23 Akragas 23 Acireale 20 Sancataldese 20 Canicattì 18 Igea V. 17 Locri 14 Portici 14 San Luca (-1) 7 Castrovillari (-1) 4 Gioiese 4