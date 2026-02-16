Serie D: la carica di Matachione, presidente del Savoia. Domenica arriva la Nissa

Dopo la preziosa vittoria ottenuta sul campo del Favara, il presidente del Savoia Matachione chiama a raccolta i tifosi per la supersfida di domenica prossima contro la Nissa:

“Oggi voglio partire da un gesto che per me conta molto, ringraziare pubblicamente il presidente del Favara e tutta la società per l’ospitalità e il rispetto che ci hanno riservato. Favara ieri si è dimostrata una società amica, fatta di persone serie. E le persone serie meritano rispetto. Faremo il tifo per loro.

Poi il campo.

E il campo ha parlato chiaro.

Il Savoia ieri ha dimostrato carattere, personalità e fame. Ha giocato da squadra vera. Da squadra che sa soffrire, colpire e restare compatta nei momenti decisivi. Questo è il segnale più importante.

Complimenti a tutti i ragazzi, al mister e a tutto lo staff. Dietro una vittoria così c’è lavoro quotidiano, sacrificio silenzioso e senso di appartenenza. Questo successo è di gruppo. Bravi ai nostri marcatori, Meola e Checa, concreti e determinati.

E una menzione speciale a Daniel Nussbaumer, che ha realizzato un gol da attaccante di categoria superiore con istinto, qualità e personalità.

Ma ora guardiamo avanti.

Ci sono ancora tanti punti in palio. Non abbiamo fatto nulla. Abbiamo solo dimostrato che ci siamo. E per arrivare dove vogliamo arrivare serve continuare a combattere, ogni domenica, senza cali di tensione.

Domenica ci aspetta una battaglia sportiva contro una diretta concorrente. La Nissa è una società forte, organizzata, con uno staff tecnico di livello e un presidente che sta lavorando con serietà e visione.

Ed è proprio per questo che domenica voglio vedere il nostro stadio pieno.

Voglio vedere Torre Annunziata al nostro fianco.

Voglio sentire l’orgoglio biancoscudato spingere ogni pallone, ogni contrasto, ogni corsa. Non è ancora il momento delle celebrazioni. Non è il momento delle scorciatoie. È il momento di dimostrare.

Molti avrebbero organizzato la giornata Bianca. Io credo che prima dobbiamo meritarci tutto fino in fondo.

Una cosa è certa, domenica non ci saranno accrediti per nessuno.

Ci sarà solo una squadra, una città e un obiettivo.

Adesso tocca raggiungere il traguardo! Tutti insieme!

Avanti Savoia!

Dott. Nazario Matachione Presidente CRH