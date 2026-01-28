Serie D: il presidente del Savoia Matachione a tutto campo. Mercato, Reggina e il caso Nuova Igea

Nel corso della trasmissione “Pianeta Dilettanti“, è intervenuto il presidente del Savoia Matachione. Di seguito alcuni passaggi: “Il rigore clamoroso che non ci è stato concesso? Tutti possono sbagliare e se si vuole competere per il vertice è inutile aggrapparci al rigore, sicuramente c’era, ma non vogliamo polemizzare. Chi aspira ad andare via da questa categoria deve essere prima di tutto professionale anche nella gestione di un errore.

Savoia è una piazza calda, la proprietà sta facendo degli investimenti aspettando il mercato dei professionisti. Dopo lo 0-2 di domenica i tifosi hanno iniziato a criticare la società, gli investimenti come era successo anche a Reggio Calabria in quel periodo di difficoltà. Quindi ho deciso di scrivere quella lettera aperta per mettere un pò di ordine, spiegando che il nostro interesse e obiettivo unico è quello di giocarci il tutto per tutto, intervendo anche per rinforzare l’organico.

Società come il Savoia, la Reggina, non possono programmare la promozione in due anni. Siamo a due punti dalla prima in classifica e presumo che chiunque in questa posizione punta a giocarsi questa grande chance, consapevoli che abbiamo una grande rivale come la squadra amaranto reduce da nove vittorie consecutive. Domenica sarà una partita importante, chi vince si creerà un vantaggio, anche se questo non significa avere una sentenza definitiva. In questo momento ci sono diverse squadre al vertice con la sorpresa Nuova Igea, il campionato è lungo, c’è chi ha fatto meglio prima, oggi è la Reggina. Domenica che vinca lo sport, che vinca il sud.

Abbiamo preso due calciatori, il portiere Iuliano lo avevamo puntato da ottobre ma aspettavamo si aprisse la finestra dei professionisti. Si è deciso di giocare con l’estremo difensore 2007 e adesso ne abbiamo due.

Questione Nuova Igea

“Non ci aspettiamo nulla, nel senso che ci atteniamo al regolamento. Nel momento in cui dicono che un giocatore squalificato ha giocato, è come se io domani mattina mi dopassi per migliorare le mie prestazioni, è la stessa cosa. Qualora ci sia stata una differenziazione di equità della competizione, è giusto che si faccia una verifica per vedere se quel calciatore potesse stare in campo. Ci siamo affidati all’avvocato Chiacchio solo per verificare se esiste questa irregolarità. Ma questo non vale solo per il Savoia o la Nissa, ma per tutte quelle squadre che si stanno giocando il campionato, facendo anche degli investimenti. Quindi se qualcuno ha giocato senza rispettare le regole, ha portato vantaggi per se e svantaggi per gli altri. E non sto mettendo in dubbio la buonafede”.