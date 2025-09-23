Serie D, Scafatese: la bella iniziativa del presidente Romano che ‘sorprende’ i tifosi

Sette punti nelle prime tre gare, frutto di un pareggio e due vittorie. La Scafatese, compagine costruita per vincere il campionato, si trova in testa alla classifica seppur in compagnia di altre due formazioni e per la prossima sfida con il Budoni, vuole lo stadio pieno a sostegno della squadra. Così il presidente Romano ha deciso, sorprendendo anche i tifosi, per l’ingresso gratuito per tutti:

“Il presidente Felice Romano ha deciso di omaggiare il suo pubblico. Per la gara con il Budoni, valevole per la giornata 4 del campionato di Serie D 2025/2026, è stato dunque predisposto INGRESSO GRATUITO, diversamente da quanto precedentemente comunicato. I supporters canarini che avevano già acquistato il biglietto per la gara in oggetto potranno recarsi presso la Sede Ufficiale, in Via Chiesa Madre 5, per il rimborso“.