Serie D: primo posto in classifica, imbattuta, miglior attacco e difesa. Ma la Scafatese esonera il tecnico

Succede anche questo nel calcio di oggi. La Scafatese, in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio su Trastevere e Nocerina, ha deciso di solevare dall’incarico il tecnico Esposito, dopo il pareggio di domenica scorsa sul campo dell’Olbia. Una scelta che ha sorpreso, ma evidentemente la società nonostante la posizione in classifica, l’imbattibilità, il migliore attacco e la migliore difesa, non riteneva Esposito l’allenatore ideale per arrivare all’obiettivo che è quello della promozione in C.

Leggi anche

Il comunicato

“La Scafatese Calcio 1922 comunica agli organi di stampa l’interruzione del rapporto lavorativo con il tecnico della Prima Squadra Gianluca Esposito e con l’allenatore in seconda Cosimo Baldassarre.

La società gialloblù, nel ringraziare i tecnici per la professionalità dimostrata in questi mesi, intende esprimere loro le migliori fortune per il futuro.

La Scafatese Calcio 1922 comunica, inoltre, che nei prossimi giorni verrà reso noto il nome della nuova guida tecnica“.

A proposito di cose che succedono, il presidente della Nissa Giovannone, dopo la sconfitta interna della sua squadra contro l’Acireale, ha deciso di dimettersi dalla carica di massimo dirigente.