Serie D, il pensiero di Vargas sulla Reggina: ‘Anche nelle scorse stagioni era favorita…’

Nel corso dell’intervista rilasciata a Vibosport, l’ex difensore amaranto Jorge Vargas, oggi allenatore della Vigor Lamezia e avversario nel prossimo campionato, dice la sua sulla Reggina: “Sulla carta la Reggina è una squadra costruita per vincere il campionato. Da ammazzarlo come dice lei, dovrà essere il campo a dimostrarlo. Non sarà facile per loro e neanche per le altre favorite, noi pensiamo al nostro percorso. La Reggina adesso è più che mai favorita, lo era anche nelle scorse stagioni ma poi non è andata bene“.

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